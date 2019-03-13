Написание текстов на английском

ПереводыЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Необходимо написать тексты на спортивную тематику на английском. Оплата - 2$ за 1000 симв.

5 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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