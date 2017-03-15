Нужно перенести сайт на битрикс с конструктора(200страниц)на новый дизайн(он уже есть, вёрстка тоже есть под вордпресс, но кто разбираеться не сложно подправить), плюс в эту стоимость входит лицензия битрикса Цена 700 ...