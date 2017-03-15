Необходимо установить мобильные приложения в App Store и Google Play, развернуть админ-приложение на хостинге, изменить цвета и добавить логотип. Перевести интерфейс на русский язык. Ожидается поддержка и доработка функционала с обсуждением оплаты.
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется программист, обладающий опытом создания смарт-контрактов на ERC20. Обсуждение бюджета возможно, оплата будет производиться через безопасную сделку на веблансере. Необходимы навыки веб-программирования и понимание блокчейн-технологий.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Поставить яндекс-карты на вордпрессЗавершен5 лет назад
Нужно перенести сайт с Joomla! 2.5.27 на joomla 3(актуальной версии), установить новый шаблон и перенести весть контент с идентичным сохранением урлов(сайт маленький) и добавить новый контент 30 страниц.Завершен5 лет назад
ТЗ в приложение, предлагайте свои цены и срокиИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ в приложение, предлагайте свои цены и срокиИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить webhook url(Алиса-яндекс-диалоги, чат уже подключен), на сайте на битрикс, через битрик24(уже подключен к сайту).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $700
Нужно перенести сайт на битрикс с конструктора(200страниц)на новый дизайн(он уже есть, вёрстка тоже есть под вордпресс, но кто разбираеться не сложно подправить), плюс в эту стоимость входит лицензия битрикса Цена 700 ...Завершен8 лет назад
Удалить вирус с вордпрессаСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуеться исправить ошибки в коде, ТЗ есть, проект сложный, предпочтение будет отдано у кого есть соотвествующее портфолио(тем кто работает только с cms,просьба не обращаться).Веб-программирование17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуеться доработать сайт на Modx, ТЗ имееться.Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
Требуеться програмист/ веб-студия для постоянной совместной работы. Наличие портфолио и работающих примеров сайтов обязательно. Месячный объём работы от 50т.р. за проект и вышеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Веб-студии на удалённую работу, на постоянное сотрудничество требуються програмисты по joomla.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна вёрстка, требования фиксированная, кроособразная и с валидацией без ошибок. Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену, сроки и работающие примеры.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Перенести сайт с joomla на Битрикс, кроособразные (IE6 не обязательно) и с валидацией без ошибок. Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену сроки и работающие примеры.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно написать скрипт под cms joomla, для каталога товаров.Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену, сроки и работающие примеры.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуеться копирайтер копирайтер, для постоянного сотрудничества с умением и знанием составления СЯ.Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер для долгосрочного сотрудничестваДизайн сайтов26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Сверстать шаблон главной 1С Битрикс, требования резиновая, кроособразная и с валидацией без ошибок. Проработать структуру одного раздела. Заказ будет отдан, кто предложит оптимальную цену,сроки и работающие примеры. Примеры работ обязательны.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется нарисовать эскиз главной страницы сайта строительной тематики в деловом стиле, также требуеться дизайнер для долгосрочного сотрудничества.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад