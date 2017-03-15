djkjlz777

Владимир djkjlz777

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

BraveSoul
24 года
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поставить яндекс-карты на вордпресс
WordPress
Ответы на вопросы и уточнения получал оперативно. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа была сделана быстро и качественно, рекомендую)))
Ответный отзыв
joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Работа с Joomla
Joomla
Всё было отлично, проект успешно завершён.
Всё быстро и чётко, рекомендую...
Ответный отзыв
Inoco
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$700
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт на битрикс
WordPress
Отличная постановка задачи. Оплата точно в срок. Всегда на связи. Рекомендую к работе и сотрудничеству. Спасибо.
Работа сделана вовремя, в процессе работы даже доработали функционал, который не был заранее предусмотрен, всем советую работать с этой командой.
Ответный отзыв
Pro100-Zews
Вячеслав 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка на 1C Битрикс
Отличный человек. Пошел навстречу и дал много дельных советов (в другой области). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Всё было сделано быстро и в срок, этот исполнитель знает своё дело и являеться профессионалом своего, буду сотрудничать и дальше!
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eugen-g
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка
Joomla
Приятно было работать.
Работа выполнена в срок и так как надо, рекомендую, и сам буду сотрудничать с этим исполнителем и дальше.
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