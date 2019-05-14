Сделать сайт на шаблоне (Joomla)

Необходимо сделать сайт строительной компании на базе шаблона http://demo.themexpert.com/joomla/buildx/index.php#

1. Скорректировать меню и создать страницы Главная-Наши работы-Статьи-Контакты

2. На главной

- изменить тексты в слайдере и блоках (тексты имеются)

- заменить иконку в блоке "наших работ" https://prnt.sc/n0itqy

- в блоке "наши преимущества" сделать, как в шаблоне https://prnt.sc/n0ixex

- блок "наши сотрудники" убираем https://prnt.sc/n0izkb

- блок "выполненные работы" https://prnt.sc/n0kbm6 . Ссылки будут вести на страницы выполненных работ и выглядеть будут, как и в шаблоне http://demo.themexpert.com/joomla/buildx/index.php/pages/project-details

- блок "статьи" https://prnt.sc/n0kd3n

3. Наши работы. На страничке будут блоки с ссылками на страницы выполненных работ, пример https://prnt.sc/n0kghc

4. Статьи. На страничке будут статьи блоками, пример https://prnt.sc/n0kh92

5. Контакты.

Прошу сразу указывать примерную стоимость работы.