Opencart Version 2.3.0.2

В молодой проект Баня.ру требуется дополнительный специалист с глубоким знанием битрикс. Проект представляет из себя уникальный каталог бань и саун, услуг и товаров этой тематики. На данный момент на сайте banya.ru пока обычный магазин. Запланированный старт проекта ...
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