Opencart Version 2.3.0.2

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок133 просмотра
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Перенесли сайт, и теперь категории не отображаются.

так же ссылки на главной странице не правильно указаны 

OpenCart
5 лет назад
yarik_kan
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад