Добавить валюты на сайт обмена валют. Битрикс.

ВНИМАНИЕ! Задача для опытных программистов, так как она НЕСТАНДАРТНАЯ для woocommerce. 1. На сайте online-kassa.ru уже есть [b]категории товаров[/b], они выглядят так [url=https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassy/]https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassy/[/url] 2. Мы хотим добавить галочку (или выпадающий список) в [b]админ панели в категориях товара [/b]с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Битрикс.
Добавить на главную https://obmenvalut.spb.ru/
и на https://obmenvalut.spb.ru/currency/
валюты:
- канадский доллар
- австралийский доллар
- японская йена
- казахская тенге
Всего должно быть 11 типов валют.
Сроки: 3 дня.
Оплата: Сбер, Киви, Яд
Бюджет: 2000
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
[url=http://anticorr.ayudar.ru/]http://anticorr.ayudar.ru[/url] Требуется внести несколько корректировок: 1. Установить и настроить модуль для тестирования. Пример теста во вложении. Можно выбрать любой хороший модуль, например QUIZ или аналог. Из меню будет доступ со страницы: [url=http://anticorr.ayudar.ru/node/32]http://anticorr.ayudar.ru/node/32[/url] Тестирование будет для самоконтроля, доступно всем пользователям. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести на Wordpress сайт продажи подогрева для бассейнов. Дизайн нужно будет натянуть, но его еще нет. Старый сайт: [url=http://nirvanahp.com/]http://nirvanahp.com[/url] В заявке, укажите, пожалуйста, стоимости и сроки. Если вы можете сделать и дизайн, укажите, пожалуйста, это в заявке.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени, по срокам - не очень к спеху. 1. Меню. при наведении должно не срываться выпадающее меню. 2. При нажатии на "рассчитать цену" переходит на страницу "услуги" вниз, к калькулятору. 3. При нажатии на "Опт" переходит на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Написание или доработка плагина оплаты в магазине на woocommerce.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется на нескольких WordPress сайтах вычистить "вирусы" которые изменяют работу сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт постель.рф что нужно - синхронизация остатков - синхронизация картинок (без лого) - синхронизация категорий (как на сайте) - синхронизация скидок Вообщем сделать сайт похожий на постель.рф по синхронизации на новой опенкарт (т.е. с нуля) ВАЖНО: нужна первоначальная сео настройка ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Надо сделать шаблон опенкарт Перенести дизайн с него на мой сайт Оплата поэтапная Все подробно распишу Нужны честные исполнители...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить престошоп Подключить по API платежную систему Просьба отписывать только тем, у кого был опыт с престошопСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищется человек, который хорошо знает Drupal, для переноса сайта на Diafan CMS. Сайт нужно перенести один в один, сохраняя контент, внутреннюю структуру и т.д. Обязательно сохранить все настройки по SEO (прописать редиректы, сохранить названия, ключевые ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад