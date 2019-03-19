Добавить валюты на сайт обмена валют. Битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки127 просмотров
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Битрикс.

https://obmenvalut.spb.ru/

Добавить на главную https://obmenvalut.spb.ru/

и на https://obmenvalut.spb.ru/currency/

валюты:

- канадский доллар

- австралийский доллар

- японская йена

- казахская тенге

Всего должно быть 11 типов валют.

Сроки: 3 дня.

Оплата: Сбер, Киви, Яд

Бюджет: 2000

5 лет назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад