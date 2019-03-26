Добавить еще одно отображение категории товаров на WP (woocommerce)

ВНИМАНИЕ! Задача для опытных программистов, так как она НЕСТАНДАРТНАЯ для woocommerce.

1. На сайте online-kassa.ru уже есть категории товаров, они выглядят так https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassy/

2. Мы хотим добавить галочку (или выпадающий список) в админ панели в категориях товара с помощью которых можно выбрать отображение другой категории.

3. Отображение другой категории

У нас есть готовая верстка online-kassa.ru/kassa-naprokat. Мы хотим сделать так, чтобы менеджер, когда создавал категорию товаров мог выбрать какую верстку отображать: вот такую https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassy/ или такую online-kassa.ru/kassa-naprokat.

Т.е. нам надо, чтобы была возможность выбирать как будет выглядеть категория.

4. Что мы выводим в этой верстке online-kassa.ru/kassa-naprokat через админпанель через поля категории:

а. Название категории = http://prntscr.com/mzu4ne

б. товары = http://prntscr.com/mzu6id (подробнее о том, что берется и товаров расскажу исполнителю

в. Вот это описание http://prntscr.com/mzu6s4

Как проходит процесс разработки и сдачи проекта:

1. Делаете на локалке

2. Заливаете на тестовый сайт, я проверяю dev02.online-kassa.ru

3. Переносите на gitlab.com