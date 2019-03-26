[url=http://anticorr.ayudar.ru/]http://anticorr.ayudar.ru[/url] Требуется внести несколько корректировок: 1. Установить и настроить модуль для тестирования. Пример теста во вложении. Можно выбрать любой хороший модуль, например QUIZ или аналог. Из меню будет доступ со страницы: [url=http://anticorr.ayudar.ru/node/32]http://anticorr.ayudar.ru/node/32[/url] Тестирование будет для самоконтроля, доступно всем пользователям. ...
Добавить еще одно отображение категории товаров на WP (woocommerce)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ВНИМАНИЕ! Задача для опытных программистов, так как она НЕСТАНДАРТНАЯ для woocommerce.
1. На сайте online-kassa.ru уже есть категории товаров, они выглядят так https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassy/
2. Мы хотим добавить галочку (или выпадающий список) в админ панели в категориях товара с помощью которых можно выбрать отображение другой категории.
3. Отображение другой категории
У нас есть готовая верстка online-kassa.ru/kassa-naprokat. Мы хотим сделать так, чтобы менеджер, когда создавал категорию товаров мог выбрать какую верстку отображать: вот такую https://online-kassa.ru/kupit/cat/kassy/ или такую online-kassa.ru/kassa-naprokat.
Т.е. нам надо, чтобы была возможность выбирать как будет выглядеть категория.
4. Что мы выводим в этой верстке online-kassa.ru/kassa-naprokat через админпанель через поля категории:
а. Название категории = http://prntscr.com/mzu4ne
б. товары = http://prntscr.com/mzu6id (подробнее о том, что берется и товаров расскажу исполнителю
в. Вот это описание http://prntscr.com/mzu6s4
Как проходит процесс разработки и сдачи проекта:
1. Делаете на локалке
2. Заливаете на тестовый сайт, я проверяю dev02.online-kassa.ru
3. Переносите на gitlab.com
- Похожие заказы
- $25Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести на Wordpress сайт продажи подогрева для бассейнов. Дизайн нужно будет натянуть, но его еще нет. Старый сайт: [url=http://nirvanahp.com/]http://nirvanahp.com[/url] В заявке, укажите, пожалуйста, стоимости и сроки. Если вы можете сделать и дизайн, укажите, пожалуйста, это в заявке.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени, по срокам - не очень к спеху. 1. Меню. при наведении должно не срываться выпадающее меню. 2. При нажатии на "рассчитать цену" переходит на страницу "услуги" вниз, к калькулятору. 3. При нажатии на "Опт" переходит на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Написание или доработка плагина оплаты в магазине на woocommerce.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется на нескольких WordPress сайтах вычистить "вирусы" которые изменяют работу сайта.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт постель.рф что нужно - синхронизация остатков - синхронизация картинок (без лого) - синхронизация категорий (как на сайте) - синхронизация скидок Вообщем сделать сайт похожий на постель.рф по синхронизации на новой опенкарт (т.е. с нуля) ВАЖНО: нужна первоначальная сео настройка ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Надо сделать шаблон опенкарт Перенести дизайн с него на мой сайт Оплата поэтапная Все подробно распишу Нужны честные исполнители...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить престошоп Подключить по API платежную систему Просьба отписывать только тем, у кого был опыт с престошопСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищется человек, который хорошо знает Drupal, для переноса сайта на Diafan CMS. Сайт нужно перенести один в один, сохраняя контент, внутреннюю структуру и т.д. Обязательно сохранить все настройки по SEO (прописать редиректы, сохранить названия, ключевые ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно скопировать эту галерею https://xn----7sbbnpfef0bye1b.xn--p1ai/galereya-afish-tema/ на этот сайт http://jaroslcd.beget.tech/galereya-afish-tema/ там уже большинство сделано так что проблем я думаю больших не будет. Приступить нужно сейчасСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад