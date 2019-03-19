Необходимо разработать лендинг на 7-8 екранов

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок190 просмотров
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Необходимо разработать лендинг на 7-8 екранов

1. Сайт должен быть мультиязычным с поддержкой трех языков, предпочтительно Wordpress

2. Полностью адаптивным и кроссбраузерным

3. Оптимизированым по показателям Google pagespeed 

Дополнительно:

4. Должна быть возможность звонка с сайта по номеру на  Whatsapp и Viber

5. Настроить и подключить корпоративную почту

Примеры понравившихся сайтов:

https://pearlcapital.com  https://tev.de/

Жду ваших заявок с примерной  ценой и сроками

5 лет назад
kalym
Павел 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад