Написать функцию Аякс для вордпресса

Нужно перевести на Wordpress сайт продажи подогрева для бассейнов. Дизайн нужно будет натянуть, но его еще нет. Старый сайт: [url=http://nirvanahp.com/]http://nirvanahp.com[/url] В заявке, укажите, пожалуйста, стоимости и сроки. Если вы можете сделать и дизайн, укажите, пожалуйста, это в заявке.