Написать функцию Аякс для вордпресса

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок202 просмотра
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Есть категории, который содержат города.

Каждый город сам по себе категория.

В каждым городе есть информация о салоне красоты, имя, сайт, названия. и тп.

Формат:

- Город 1 - Категория 

--- салон 1- Пост 

--- салон 2 - Пост

--- салон 3 - Пост

нужен аякс функция для того чотбы пользывотел выбирал горорд и показывает то салон который он выбрал. с помощью tag HTML (SELECT)

5 лет назад
yarik_kan
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад