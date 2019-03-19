Доработка сайта на Битрикс, на постоянной основе

В молодой проект Баня.ру требуется дополнительный специалист с глубоким знанием битрикс.

Проект представляет из себя уникальный каталог бань и саун, услуг и товаров этой тематики.

На данный момент на сайте banya.ru пока обычный магазин. Запланированный старт проекта начало апреля.

Бюджет на руки 30тыс/мес. с дальнейшим повышением.

Требования:

отличное знание битрикса

качественное и оперативное выполнение задачи

опыт от 3х лет

быть на связи в рабочее время по Москве

умение работать в команде

любить баню!)

Все вопросы можете задать мне лично, все контакты есть в профиле.

Больше предпочитаю связь голосом.

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