Доработка сайта на Битрикс, на постоянной основе

$500
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки237 просмотров
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В молодой проект Баня.ру требуется дополнительный специалист с глубоким знанием битрикс. 

Проект представляет из себя уникальный каталог бань и саун, услуг и товаров этой тематики. 

На данный момент на  сайте banya.ru пока обычный магазин. Запланированный старт проекта начало апреля. 

Бюджет на руки 30тыс/мес. с дальнейшим повышением. 

Требования: 

отличное знание битрикса 

качественное и оперативное выполнение задачи 

опыт от 3х лет 

быть на связи в рабочее время по Москве 

умение работать в команде 

любить баню!) 

Все вопросы можете задать мне лично, все контакты есть в профиле. 

Больше предпочитаю связь голосом. 

Начать сообщение со слова Баня рулит), другие сообщения будут игнорироваться!

5 лет назад
alishniy
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад