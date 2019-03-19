Есть шаблон - shop-store 2 Поиск сделан не очень - [url=http://prntscr.com/n05sv0]скрин[/url] Нужно сделать, что бы в "неактивнов состоянии" , поиск был в "активном состоянии" - [url=http://prntscr.com/n05thw]скрин[/url] То есть, всегда в открытом виде От Вас сроки и цену