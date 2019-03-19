Вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки221 просмотр
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Доброго времени суток. Нужно установить шаблон вордпресс, русифицировать и настроить.

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5 лет назад
azovalex
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад