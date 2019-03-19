OpenCart небольшие правки

Нужен специалист по WP на удалёнку на проект. Именно специалист а не "сайтосоздаватель". Требования: - php, css, js (хотя бы начальные знания js обязательны), общее представление о mysql - знание структуры ядра wp, умение пользоваться хуками и фильтрами - ...
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