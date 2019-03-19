Разработка на wordpress

Нужен специалист по WP на удалёнку на проект. Именно специалист а не "сайтосоздаватель".

Требования:

- php, css, js (хотя бы начальные знания js обязательны), общее представление о mysql

- знание структуры ядра wp, умение пользоваться хуками и фильтрами

- знание acf, wpml и тд.

- умение перенести кусок кода из functions.php в новый плагин, и, если понадобится - обратно (не больше, чем за 10 минут)

- следует понимать, зачем нужен адаптив, и без косяков создавать его на основании имеющейся десктнопной версии

- понимание зачем нужен debug, почему wp-cron надо включать по крону, а не по действию пользователя

Оплата почасовая по тайм-трекеру, paypal или банк.

В проекте указана стоимость 10 часов работы, по факту будет больше, разумеется за доп плату.

Пожалуйста, если вы не прохОдите по параметрам выше - не надо тратить моё время.