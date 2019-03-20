Сверстать и натянуть на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка541 просмотр
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Есть макет в figma Макет

Нужно сверстать новый дизайн для сайта kaskad.tv, натянуть на Joomla (желательно, но не обязательно, на шаблон  http://demo.joomshaper.com/?template=news365, шаблон уже есть)

ТЗ по ссылке https://fex.net/607089102796?fileId=1259438375

Нужно сделать новый дизайн на новом сайте и потом со старого перенести новости и статьи на новый. 

После завершения работ показать как всем пользоваться.

Сроки ограничены. Предпочтение тому кто сможет сделать быстрее. Просьба писать реальную цену и не перегибать.

Joomla
5 лет назад
Poincare
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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