Сделать сайт на wordpress

Здравствуйте!

Нужно создать сайт на CMS Wordpress.

Хостинг есть, домен есть. На хостинге CMSка уже установлена. Простые настройки уже сделаны. Нужно сделать сам сайт (шаблон) примерно 5 страниц. Статьи и фото добавлять будем сами. Примерное понимание чего хотим видеть на сайте есть. Тема сайта Автомойка и Шиномонтаж. Ищу грамотного специалиста который не только делает сайты по средствам плагинов (конструкторов) но и разбирается в коде. Перспектива на дальнейшее сотрудничество так как в переди есть еще 3 проекта.