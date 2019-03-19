Сделать сайт на wordpress

Нужен специалист по WP на удалёнку на проект. Именно специалист а не "сайтосоздаватель". Требования: - php, css, js (хотя бы начальные знания js обязательны), общее представление о mysql - знание структуры ядра wp, умение пользоваться хуками и фильтрами - ...
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Здравствуйте!
Нужно создать сайт на CMS Wordpress.
Хостинг есть, домен есть. На хостинге CMSка уже установлена. Простые настройки уже сделаны. Нужно сделать сам сайт (шаблон) примерно 5 страниц. Статьи и фото добавлять будем сами. Примерное понимание чего хотим видеть на сайте есть. Тема сайта Автомойка и Шиномонтаж. Ищу грамотного специалиста который не только делает сайты по средствам плагинов (конструкторов) но и разбирается в коде. Перспектива на дальнейшее сотрудничество так как в переди есть еще 3 проекта.
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