Сделать сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно создать сайт на CMS Wordpress.

Хостинг есть, домен есть. На хостинге CMSка уже установлена. Простые настройки уже сделаны. Нужно сделать сам сайт (шаблон) примерно 5 страниц. Статьи и фото добавлять будем сами. Примерное понимание чего хотим видеть на сайте есть. Тема сайта Автомойка и Шиномонтаж. Ищу грамотного специалиста который не только делает сайты по средствам плагинов (конструкторов) но и разбирается в коде. Перспектива на дальнейшее сотрудничество так как в переди есть еще 3 проекта.

WordPressСайт на WordPress
5 лет назад
Proud9002
Иван 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка на wordpress

    $60

    Нужен специалист по WP на удалёнку на проект. Именно специалист а не "сайтосоздаватель". Требования: - php, css, js (хотя бы начальные знания js обязательны), общее представление о mysql - знание структуры ядра wp, умение пользоваться хуками и фильтрами - ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вордпресс

    Доброго времени суток. Нужно установить шаблон вордпресс, русифицировать и настроить. Пишите цену за данную работу. Приступить сейчас.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка в шаблоне опенкарт (osstore)

    Есть шаблон - shop-store 2 Поиск сделан не очень - [url=http://prntscr.com/n05sv0]скрин[/url] Нужно сделать, что бы в "неактивнов состоянии" , поиск был в "активном состоянии" - [url=http://prntscr.com/n05thw]скрин[/url] То есть, всегда в открытом виде От Вас сроки и цену

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс, на постоянной основе

    $500

    В молодой проект Баня.ру требуется дополнительный специалист с глубоким знанием битрикс.  Проект представляет из себя уникальный каталог бань и саун, услуг и товаров этой тематики.  На данный момент на  сайте banya.ru пока обычный магазин. Запланированный старт проекта ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать функцию Аякс для вордпресса

    Есть категории, который содержат города. Каждый город сам по себе категория. В каждым городе есть информация о салоне красоты, имя, сайт, названия. и тп. Формат: - Город 1 - Категория  --- салон 1- Пост  --- салон 2 - Пост --- салон 3 ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо разработать лендинг на 7-8 екранов

    Необходимо разработать лендинг на 7-8 екранов 1. Сайт должен быть мультиязычным с поддержкой трех языков, предпочтительно Wordpress 2. Полностью адаптивным и кроссбраузерным 3. Оптимизированым по показателям Google pagespeed  Дополнительно: 4. Должна быть возможность звонка с сайта по номеру на  Whatsapp ...

    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить валюты на сайт обмена валют. Битрикс.

    Битрикс. https://obmenvalut.spb.ru/ Добавить на главную https://obmenvalut.spb.ru/ и на https://obmenvalut.spb.ru/currency/ валюты: - канадский доллар - австралийский доллар - японская йена - казахская тенге Всего должно быть 11 типов валют. Сроки: 3 дня. Оплата: Сбер, Киви, Яд Бюджет: 2000

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад