Nick_Riddler21

Данный заказчик некорректно и неточно сделал постановку задачи. Технического задания (ТЗ) толком составлено не было. Было тяжело понять чего хочет заказчик. Сам заказчик отвечал очень редко - спустя 2-3 дня, что привело к длительному затягиванию проекта.. Практически не слушал рекомендаций исполнителя, что тем самым допустил фатальные ошибки при разработке проекта, что привели к увеличению объемов работ, которые не входили в рамки данного проекта, и заказчик отказался повысить стоимость работы проекта, в результате было принято решение о расторжении договорённостей по обоюдному согласию, что затем последовала отрицательный реакция в отзыве...