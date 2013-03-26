xlaber

Дмитрий xlaber

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн одностраничного лендинга

    Требуется разработка дизайна одностраничного лендинга, который будет соответствовать фирменному стилю проекта. Основное внимание следует уделить эстетике и функциональности, чтобы сайт привлекал пользователей и эффективно представлял продукт или услугу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно переделать личный кабинет wordpress recall

    Нужно переделать личный кабинет wordpress recall (https://codeseller.ru/prodcat/wp-recall/) бэк уже напсиан, нужен только фронт документация: https://codeseller.ru/dokumentaciya-wp-recall/ обязательно не должно сломат На главной странице личного кабинета добавить кнопку "добавить аккаунт" ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт интеграции sendpulse с сайтом

    Нужно сделать скрипт интеграции sendpulse с сайтом.  При переходе по ссылке http://site.ru/[email protected]&amp;name=Дмитрий Михайлович ч , нужно сделать переадресацию на сайт site2.ru и добавить в адресную книгу sendpulse контакт

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лендинг на lpgenerator, и страница сбора email в getresponse

    $170

    Лендинг в конструкторе lpgenerator тематика: возбуждающее средство для женщин страничка сбора email в конструкторе getresponse: этой же тематики, но неявно, например: "подпишись и узнаешь как переспать с ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт сайта по заказу услуг

    $222

    В общем нужен скрипт сайта для приема и оплаты заказов, мы занимаемся предоставлением услуг по добавлению объявлений в доски объявлений, регистрация в каталогах, и наконец-то решили автоматизировать процесс обработки заказов. Необходим функционал: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Требуется коммерческое предложение по предоставлению услуг по продвижению товаров и услуг. Рассматриваться будут только исполнителями у которых в портфолио есть коммерческое предложение или готовы его предоставить!

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль, сборка или скрипт

    $50

    ищу или модуль, сборку любого магазина или на край полный скрипт удолетворяющих таким требованиям: - продажа пин кодов (уникальных цифровых товаров) - внутренний баланс (без мерчантов всяких, ручное пополнение через админку) ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль для joomla

    нужно сделать модуль ставок, дается событие на него 2 варианта "да или нет", при ставке коэффициент пересчитывается(): наличие баланса балов(пополнение и снятие балов через админку) событие можно открыть или закрыть(объявить победителя) после ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$100
10 баллов
4 года назад
Дизайн одностраничного лендинга
Дмитрий, спасибо за интересный проект. Четкое тз, отличная оплата, замечательный заказчик который всегда на связи :) Рекомендую и всегда рад новым заказам!
Заказываем дизайн уже не первый раз, всегда оперативно, учтены все пожелания и правки. Однозначно рекомендую.
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kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$222
2 балла
10 лет назад
Скрипт сайта по заказу услуг
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-
Ответный отзыв