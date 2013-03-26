Требуется разработка дизайна одностраничного лендинга, который будет соответствовать фирменному стилю проекта. Основное внимание следует уделить эстетике и функциональности, чтобы сайт привлекал пользователей и эффективно представлял продукт или услугу.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно переделать личный кабинет wordpress recall (https://codeseller.ru/prodcat/wp-recall/) бэк уже напсиан, нужен только фронт документация: https://codeseller.ru/dokumentaciya-wp-recall/ обязательно не должно сломат На главной странице личного кабинета добавить кнопку "добавить аккаунт" ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать скрипт интеграции sendpulse с сайтом. При переходе по ссылке http://site.ru/[email protected]&name=Дмитрий Михайлович ч , нужно сделать переадресацию на сайт site2.ru и добавить в адресную книгу sendpulse контактВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $170
Лендинг в конструкторе lpgenerator тематика: возбуждающее средство для женщин страничка сбора email в конструкторе getresponse: этой же тематики, но неявно, например: "подпишись и узнаешь как переспать с ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $222
В общем нужен скрипт сайта для приема и оплаты заказов, мы занимаемся предоставлением услуг по добавлению объявлений в доски объявлений, регистрация в каталогах, и наконец-то решили автоматизировать процесс обработки заказов. Необходим функционал: ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Требуется коммерческое предложение по предоставлению услуг по продвижению товаров и услуг. Рассматриваться будут только исполнителями у которых в портфолио есть коммерческое предложение или готовы его предоставить!Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
ищу или модуль, сборку любого магазина или на край полный скрипт удолетворяющих таким требованиям: - продажа пин кодов (уникальных цифровых товаров) - внутренний баланс (без мерчантов всяких, ручное пополнение через админку) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
нужно сделать модуль ставок, дается событие на него 2 варианта "да или нет", при ставке коэффициент пересчитывается(): наличие баланса балов(пополнение и снятие балов через админку) событие можно открыть или закрыть(объявить победителя) после ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад