Manychat настройка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка54 просмотра

Здравствуйте, нужно подключить готовый Шаблон ManyChat Real Estate к Manychat PRO (редактирование, корректировка, удалить мусор). 

Пожалуйста, прикладывайте ваше портфолио и кейсы, если они есть.  

6 лет назад
chumakviktor
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров