Доброго времени суток. Имеется сайт-каталог на CMS Drupal 7. Необходимо произвести ряд исправлений и добавлений графических элементов на сайте. ТЗ со всеми пунктами имеется. Примеры задач: 1. Оптимизация скорости ...
Разработать сервис
Здравствуйте
Ищу программиста для разработки сервиса желательно на Laravel.
Описание задания тут https://docs.google.com/document/d/1_vQPSBtmBUT5W-r-xAQAX-3o0-XUhVUQJHl1QNBIP3c/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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