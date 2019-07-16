Разработать сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок343 просмотра

Здравствуйте

Ищу программиста для разработки сервиса желательно на Laravel.

Описание задания тут https://docs.google.com/document/d/1_vQPSBtmBUT5W-r-xAQAX-3o0-XUhVUQJHl1QNBIP3c/edit?usp=sharing

Laravel
6 лет назад
orchanin
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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