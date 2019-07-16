Написать плагин WP и перенести стили

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Закрыт6 заявок148 просмотров

Сайт ruhani (точка) kz  

Так как на сайте используется шаблон-конструктор, при добавлении новых проектов (страниц), появляется постоянная необходимость редактировать главную страницу и страницы категории проектов, чтобы вывести на них новые проекты. 

Необходимо создать плагин "проекты", где бы мы могли создавать проекты, присваивать им категории и добавлять какие-либо дополнительные поля. Эти проекты должны выводится на главной странице и на странице категории проекта. Все стили нужно перенести в плагин так, чтобы у каждой категории проектов был свой стиль вывода, как сейчас на сайте.

WordPress
6 лет назад
chistoklyev
Георгиий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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