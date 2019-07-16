Доброго времени суток. Имеется сайт-каталог на CMS Drupal 7. Необходимо произвести ряд исправлений и добавлений графических элементов на сайте. ТЗ со всеми пунктами имеется. Примеры задач: 1. Оптимизация скорости ...
Поменять дизайн опенкарт
Задание вышлю полное
если вкратце, то нужно
Есть два сайта – переносим с одного на другой
Данные остаются на сайтах те, которые сейчас – сайты полностью действующие
5 модулей дизайна... они называются просто первый, второй, третий и т.д. банеры на главной... их 5 шт.
карточку переносим как на 10кидс (внизу блок с вкладками с информацией, характеристиками и отзывами). Единственное, блок С этим товаром
покупают необходимо перенести чуть ниже вкладок, до блока Вы просматривали.
В настоящий момент селектор выбора количества элементов на странице не совсем корректный (24, 25, 50 и т.д) – необходимо поправить, чтобы был кратный 24м.
по корзине оставим текущую на 4клининг. Там сейчас работает бесплатный модуль Ajax Quick Checkout Lite by Dreamvention. Верстку просто надо будет привести в соответствие с новым шаблоном.
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