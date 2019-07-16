Поменять дизайн опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задание вышлю полное  

если вкратце, то нужно 

Есть два сайта – переносим с одного на другой 

Данные остаются на сайтах те, которые сейчас – сайты полностью действующие 

5 модулей дизайна... они называются просто первый, второй, третий и т.д. банеры на главной... их 5 шт.  

карточку переносим как на 10кидс (внизу блок с вкладками с информацией, характеристиками и отзывами). Единственное, блок С этим товаром

покупают необходимо перенести чуть ниже вкладок, до блока Вы просматривали. 

В настоящий момент селектор выбора количества элементов на странице не совсем корректный (24, 25, 50 и т.д) – необходимо поправить, чтобы был кратный 24м. 

по корзине оставим текущую на 4клининг. Там сейчас работает бесплатный модуль Ajax Quick Checkout Lite by Dreamvention. Верстку просто надо будет привести в соответствие с новым шаблоном.

AJAXOpencart
6 лет назад
rostislavyevdoki
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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