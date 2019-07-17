Требуется php программист для внедрения готовой верстки

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Закрыт3 заявки297 просмотров

Добрый день.   

Необходимо внедрить готовую верстку html+css+js в сервис на основе os class, шаблон EVA, при этом  добавить недостающий в сервисе функционал.  

На входе html+css+js верстка сайта. На выходе готовый сайт.  

CSSHTMLJavaScriptPHP
6 лет назад
dmitriumitrofano
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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