Довести до ума сайт на базе wp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок249 просмотров

Это сайт который нужно доработать 

Что требуется сделать:

  • Провести анализ сайта, выявить недочеты, обсудить вносимые исправления со мной и приступить к исправлению
  • Удалить вирусы (если они есть, но я думаю есть т.к начали появляться различные ссылки на сайте), если возможно установить защиту сайта от вирусов и атак
  • Добавить на сайт систему бронирования вилл и апартаментов
  • А так же нужно ввести сайт в интернет... SEO подвязка, топ первых в яндексе, гугле, но это желательно если вы можете выполнить работу выше, а с этим пунктом вы не работаете, я найду позже человека который выполнит данный пункт
  • главные задачи описал все остальное обсудим
WordPress
6 лет назад
roma95959
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров