Добрый день, сайт в тематике + 18 скину подробности ТЗ в лс сайты один это донор второго нужно из базы скопировать данные и перенести в другой Работы для ...
Довести до ума сайт на базе wp
Это сайт который нужно доработать
Что требуется сделать:
- Провести анализ сайта, выявить недочеты, обсудить вносимые исправления со мной и приступить к исправлению
- Удалить вирусы (если они есть, но я думаю есть т.к начали появляться различные ссылки на сайте), если возможно установить защиту сайта от вирусов и атак
- Добавить на сайт систему бронирования вилл и апартаментов
- А так же нужно ввести сайт в интернет... SEO подвязка, топ первых в яндексе, гугле, но это желательно если вы можете выполнить работу выше, а с этим пунктом вы не работаете, я найду позже человека который выполнит данный пункт
- главные задачи описал все остальное обсудим
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