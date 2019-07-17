Исправить парсер недвижимости

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Парсер собирает информацию о недвижимости с Авито и Циан, и добавляет на наш ресурс.  

Две проблемы которые есть в работе парсера 

1. Фото с ЦИАН не подтягиваются. Парсер берет квартиру с ЦИАН на котором есть фото и добавляет к нам, но уже без фото, это не у всех объектов а лишь у некоторой части (статистика 1010 квартир без фото из 7437 всего Циан) 

2. Актуальность. Квартиры которые убрали с Авито и Циан должны автоматически удаляться с нашего ресурса. Это происходит не полностью. 

Парсер написан на старой версии фреймворка Scrapy (с его стороны проблем нет). Сайт сделан с помощью фреймворка Django со встраиваемой базой данных sqlite.

DjangoSQLite
6 лет назад
edyardkrykov
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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