https://datdrop.com/battles Необходимо добавить такой функционал на сайт. Функционал не точь в точь как на указанном сайте. А его некоторая часть. Есть алгоритм одиночного открытия кейса, есть удобная функция для получения айтема и ...
Исправить парсер недвижимости
Парсер собирает информацию о недвижимости с Авито и Циан, и добавляет на наш ресурс.
Две проблемы которые есть в работе парсера
1. Фото с ЦИАН не подтягиваются. Парсер берет квартиру с ЦИАН на котором есть фото и добавляет к нам, но уже без фото, это не у всех объектов а лишь у некоторой части (статистика 1010 квартир без фото из 7437 всего Циан)
2. Актуальность. Квартиры которые убрали с Авито и Циан должны автоматически удаляться с нашего ресурса. Это происходит не полностью.
Парсер написан на старой версии фреймворка Scrapy (с его стороны проблем нет). Сайт сделан с помощью фреймворка Django со встраиваемой базой данных sqlite.
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