Исправить парсер недвижимости

Парсер собирает информацию о недвижимости с Авито и Циан, и добавляет на наш ресурс.

Две проблемы которые есть в работе парсера

1. Фото с ЦИАН не подтягиваются. Парсер берет квартиру с ЦИАН на котором есть фото и добавляет к нам, но уже без фото, это не у всех объектов а лишь у некоторой части (статистика 1010 квартир без фото из 7437 всего Циан)

2. Актуальность. Квартиры которые убрали с Авито и Циан должны автоматически удаляться с нашего ресурса. Это происходит не полностью.

Парсер написан на старой версии фреймворка Scrapy (с его стороны проблем нет). Сайт сделан с помощью фреймворка Django со встраиваемой базой данных sqlite.