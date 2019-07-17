Open Cart. Доработка на сайте

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Здравствуйте! Нужно изменить функционал сайте, изменить товар в категорию, и добавить в категорию таблицу с товарами. Тз прикрепляю. Прошу внимательно ознакомится. Нужны стоимость и сроки

6 лет назад
panovplaton
Платон 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров