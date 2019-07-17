Есть небольшой проект, который в данный момент работает и всё функционирует корректно. Нужен программист php/либо небольшая команда - с стоимостью работ до 20$/час - чтобы дорабатывать и совершенствовать проект. На одной неделе ...
Open Cart. Доработка на сайте
Здравствуйте! Нужно изменить функционал сайте, изменить товар в категорию, и добавить в категорию таблицу с товарами. Тз прикрепляю. Прошу внимательно ознакомится. Нужны стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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