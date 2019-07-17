Парсинг карточки товара с WP на WP

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Добрый день, 

сайт в тематике + 18 

скину подробности ТЗ в лс 

сайты один это донор второго

нужно из базы скопировать данные  и перенести в другой 

Работы для того кто понимает WP вообще чуть чуть 

WordPress
6 лет назад
kirillwork
Кирилл 
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров