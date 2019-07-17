Парсер собирает информацию о недвижимости с Авито и Циан, и добавляет на наш ресурс. Две проблемы которые есть в работе парсера 1. Фото с ЦИАН не подтягиваются. Парсер берет ...
Парсинг карточки товара с WP на WP
Добрый день,
сайт в тематике + 18
скину подробности ТЗ в лс
сайты один это донор второго
нужно из базы скопировать данные и перенести в другой
Работы для того кто понимает WP вообще чуть чуть
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