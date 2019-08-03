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Доброго времени суток! Вы попали на страницу веселого и отзывчивого программиста)

Занимаюсь программированием 5 лет, каждый день узнаю что-то новое, постоянно саморазвиваюсь.

Кроме написания кода увлекаюсь спортом, живописью и музыкой.

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Навыки: HTML5, CSS3, JS, JQuery, PHP, NodeJS, Bootstrap

Занимаюсь парсингом любой сложности, написанием чат-ботов для ВК, Телеграм и других соц сетей.

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Всегда открыт для новых задач и готов покорять вершины)

Есть вопросы? Обращайтесь:

telegram: @alex_999_0

email: [email protected]

ВК: vk.com/alex_999_0