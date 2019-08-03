zamok9999

Александр zamok9999

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вы попали именно туда!

Доброго времени суток! Вы попали на страницу веселого и отзывчивого программиста)

Занимаюсь программированием 5 лет, каждый день узнаю что-то новое, постоянно саморазвиваюсь.

Кроме написания кода увлекаюсь спортом, живописью и музыкой.

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Навыки: HTML5, CSS3, JS, JQuery, PHP, NodeJS, Bootstrap

Занимаюсь парсингом любой сложности, написанием чат-ботов для ВК, Телеграм и других соц сетей.

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Всегда открыт для новых задач и готов покорять вершины)

Есть вопросы? Обращайтесь:

telegram: @alex_999_0

email: [email protected]

ВК: vk.com/alex_999_0

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Отзывы заказчиков

ilgizarchik
Илгизар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Интегрировать платежную систему и трекер
PHP
Добросовестный исполнитель! Сделал все как надо, и даже больше. С нашей стороны были небольшие косяки, отнесся с пониманием. Крайне рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, со стороны банка конечно были задержки, но всё прошло хорошо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Подключение эквайринга сбербанка
Все быстро, качественно, коммуникация на высоте.
Хороший заказчик, отвечает быстро, рекомендую)
Ответный отзыв
evgenr3
Евген 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Доработать простой скрипт
Сделал по Т3, где нужно допилил.
Отличный заказчик Всегда на связи Четкое ТЗ Рекомендую!)
Ответный отзыв
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Спарсить с instagram и оформить информацию в файле
все сделано отлично. Было приятно работать
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
kostun1
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Парсинг email с сайтов определнной тематики
Александр, спасибо за быструю и качественную работу!
Отличный заказчик, всегда на связи, рекомендую!)
Ответный отзыв