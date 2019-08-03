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Доброго времени суток! Вы попали на страницу веселого и отзывчивого программиста)
Занимаюсь программированием 5 лет, каждый день узнаю что-то новое, постоянно саморазвиваюсь.
Кроме написания кода увлекаюсь спортом, живописью и музыкой.
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Навыки: HTML5, CSS3, JS, JQuery, PHP, NodeJS, Bootstrap
Занимаюсь парсингом любой сложности, написанием чат-ботов для ВК, Телеграм и других соц сетей.
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Всегда открыт для новых задач и готов покорять вершины)
Есть вопросы? Обращайтесь:
telegram: @alex_999_0
email: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
PHP
Добросовестный исполнитель! Сделал все как надо, и даже больше. С нашей стороны были небольшие косяки, отнесся с пониманием. Крайне рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, со стороны банка конечно были задержки, но всё прошло хорошо. Рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Все быстро, качественно, коммуникация на высоте.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, отвечает быстро, рекомендую)
$30
10 баллов
6 лет назад
Сделал по Т3, где нужно допилил.
Ответный отзыв
Отличный заказчик Всегда на связи Четкое ТЗ Рекомендую!)
$10
10 баллов
6 лет назад
все сделано отлично. Было приятно работать
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Александр, спасибо за быструю и качественную работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, рекомендую!)