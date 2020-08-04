Интегрировать платежную систему и трекер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок402 просмотра

Нужно осуществить следующее:

1. интеграцию нашего сайта (самописный) с платежной системой (документация прилагается). Язык специалиста - PHP.

2. Настроить передачу конверсии (информация о прошеднем платеже) в нашу платформу (трекер binom), документация прилагается https://docs.binom.org/api.php.

PHP
5 лет назад
ilgizarchik
Илгизар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zamok9999
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Добросовестный исполнитель! Сделал все как надо, и даже больше. С нашей стороны были небольшие косяки, отнесся с пониманием. Крайне рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, со стороны банка конечно были задержки, но всё прошло хорошо. Рекомендую!

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