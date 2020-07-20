Необходимо составить фид для товарной рекламы гугл. Сайт-донор написан на вордпресс.
Онлайн опросник
Нужно сделать онлайн опросник из 11 вопросов. У каждоговопроса один вариант ответа из нескольких, кроме одного где возможны несколько
ответов. То есть радиботаны и один чекбокс. Все ответы пишем в базу и нужно сделать ещеодин скрипт чтобы можно было экспортировать данные из базы в виде файла Excel.
Сразу пишите цену и срок.
Дизайна особого нет, просто чтобы приятно выглядело
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