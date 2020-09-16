Создание товарного фида (1 язык)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок2181 просмотр

Необходимо составить фид для товарной рекламы гугл. Сайт-донор написан на вордпресс.

WordPress
5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 лет назад
$50
22 дня
Escrow
Работаем второй раз. Рекомендую. Выполнено по ТЗ. Все правки внесены. Всегда на связи. Продолжаем сотрудничество.
Всё, как всегда, на высшем уровне. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 отзыва
5 лет назад
Рамиль
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марат
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иванов
 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дима
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
93 отзыва(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 отзывов
5 лет назад