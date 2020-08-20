Разработка веб сайта визитки срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок413 просмотров

необходимо разработать и запустить веб сайт с минимальным каталогом продукции на основе шаблона wordpress,  сроки сжаты.

WordPress
5 лет назад
sethonline
Владимир 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$100
14 дней
Escrow
Дмитрий все сделал оперативно, спасибо
Замечательный заказчик, рекоммендую!Коммуникация на уровне!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Эдуард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
45 отзывов(-1)
5 лет назад
Елизавета
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Карина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
161 отзыв
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 отзывов
5 лет назад
dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
Тимур
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад