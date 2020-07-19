Реализовать передачу заказа через order.php, адаптировать форму заказа

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Закрыт3 заявки444 просмотра

1)На сайте Wordpress (линк по запросу) реализовать передачу заказа через api в партнерскую программу shakes. Настроенный order.php от партнерки предоставлю, формы заказа на сайте есть (прикрепление 1.png, 2.png).

Форма заказа 1.png делалась в 3.png, там и вносить правки если необходимо 

2) Форму заказа скрин 2.png - сделать адаптивной под мобильные устройства, желательно в коде скрин 4.png. 

PS все правки куда вносились - указать

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