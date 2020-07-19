Codeigniter

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Здравствуйте.Мне необходимо похожую работу: на CodeIgniter Пример работыпривет  у меня готовый сайт надо мне обновить версию , codeigniter 2.03  до последной  Версии  ! без ошибок...  2 ишо мне надо  https://front.platron.ru/wp-content/uploads/2017/05/bc_ru.png    хороший код  интерфейса платежей. visa / mastercard..  (на сайте уже создан paypal для приема платежей..) я натыкался были Chargify (https://www.chargify.com/overview/)  и Spreedly . (https://www.spreedly.com/gateways) Они позволяют использовать их API для приема платежей...  надо создать интерфейс и интегрировать  ( подключить к api Chargify   или  Spreedly  ) чтобы мои клиенты  при оплате банковской карте могли Добавить объявление на сайте..... подробнее документации сайта http://adresati.com/documentation     directory файлов..сайт : http://adresati.com    admin:    http://adresati.com/index.php/en/admin              login:  [email protected]  /  password: Password

CodeIgniterWordPress
5 лет назад
guest_15951105648593
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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5 лет назад