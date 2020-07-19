Всем привет! Для сайта медицинской клиники нужно провести оптимизацию сайта avz-clinic.com (WP): Провести оптимизацию скорости загрузкиОптимизацию кода сайта - поправить валидацию и структурировать код сайтаПрописать корректно тег hreflangПоправить оптимизацию под ...
Codeigniter
Здравствуйте.Мне необходимо похожую работу: на CodeIgniter Пример работыпривет у меня готовый сайт надо мне обновить версию , codeigniter 2.03 до последной Версии ! без ошибок... 2 ишо мне надо https://front.platron.ru/wp-content/uploads/2017/05/bc_ru.png хороший код интерфейса платежей. visa / mastercard.. (на сайте уже создан paypal для приема платежей..) я натыкался были Chargify (https://www.chargify.com/overview/) и Spreedly . (https://www.spreedly.com/gateways) Они позволяют использовать их API для приема платежей... надо создать интерфейс и интегрировать ( подключить к api Chargify или Spreedly ) чтобы мои клиенты при оплате банковской карте могли Добавить объявление на сайте..... подробнее документации сайта http://adresati.com/documentation directory файлов..сайт : http://adresati.com admin: http://adresati.com/index.php/en/admin login: [email protected] / password: Password
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