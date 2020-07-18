Нужно увеличить скорость загрузки сайта wordpress в зеленою зону

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Закрыт6 заявок568 просмотров

Сайт elfy-shop.com.ua

WordPress
5 лет назад
krasikovserg1989
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Бежан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
57 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
89 отзывов
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
5 лет назад