Интеграция верстки на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки631 просмотр

Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс.

Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом.

Подробности кандидатам.

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.

Студиям не беспокоить!

5 лет назад
ivan2017
Иван 
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