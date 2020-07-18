Здравствуйте. Нужно скачать сайт для дальнейшей установки на хостинг. Скачать нужно качественно со всеми стилями, картинками, функциями. Ищу исполнителя из Украины, так как, в другую страну есть проблемы с переводами денег
Интеграция верстки на Битрикс
Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс.
Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом.
Подробности кандидатам.
Ознакомьтесь пожалуйста с условиями работы: Утверждаем проект, получаете оплату, передаете исходники проекта. Если они не устраивают, писать бессмысленно, лучше уделите ваше драгоценное время другим проектам.
Студиям не беспокоить!
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