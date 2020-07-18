Овпенкард - отражение стикера

Сейчас на сайте для всех товаров отражается стикер Шоурум

Необходимо поправить, чтобы отражение шло только для тех товаров, у которых в атрибутах указано "в наличии - да."

так верно срабатывает на главной в разделе на этой неделе купили

сайт - mirattan.com.ua