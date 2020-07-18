Овпенкард - отражение стикера

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Завершен2 заявки188 просмотров

Сейчас на сайте для всех товаров отражается стикер Шоурум

Необходимо поправить, чтобы отражение шло только для тех товаров, у которых в атрибутах указано "в наличии - да."

так верно срабатывает на главной в разделе на этой неделе купили

сайт - mirattan.com.ua

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Благодарю за качественно выполненное задание. Рекомендую Алексея, как ответственного, пунктуального человека. Задание выполнено в срок. Тз понято, принято и выполнено без замечаний. Ответственный и оперативный подход к заданию. Качество - 5. Сроки - 5. Коммуникация - 5. Благодарю за сотрудничество.
Все супер, понятная задача, быстрая оплата!

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Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад