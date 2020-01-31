Парсер телефонов из телеграм чатов

Парсер мобильных номеров из чатов в телеграме упакованный в бота

Описание алгоритма.

1) Человек открывает бот в тг

2) Бот спрашивает будем искать все телефоны или определенные телефоны по ключевым словам

I. Если все телефоны:

а) Скрипт спрашивает дату за какой период искать телефоны. пользователь должен написать дату в формате 31.01.2020-31.07.2020

б) скрипт спрашивает базу чатов

в) скрипт спршивает какие телефоны сохранять: мобильные, городские, все

] г) отправляет ссылку на оплату через фрикассу- после оплаты запускается парсинг

д) скрипт смотрит в теле сообщения все возможные вариации телефонов, так же смотрит содержимое кнопок, если есть номер то сохраняет.

II. Если искать номера телефонов по ключевым фразам: --> поиск по Алгоритму работы keys/rules

а) скрипт спрашивает какие ключевые слова искать --> вбивает Keys в поиске слово, находит все сообщения где содержится эта фраза

б) скрипт спрашивает какие проверочные слова должны быть в теле сообщения, если есть проверочное слово то переходит к пункту В

в) скрипт спрашивает базу чатов

г) скрипт спршивает какие телефоны сохранять: мобильные, городские, все

] д) отправляет ссылку на оплату через фрикассу- после оплаты запускается парсинг

е) скрипт смотрит в теле сообщения все возможные вариации написания телефонов, так же смотрит все кнопки, если есть то сохраняет.

Пример:

keys: маски rules: продам

Таким образом скрипт соберет все номера кто продавал маски

Первый парсинг бесплатный-демонстрационный.

Бесплатно 300 номеров для I. или II.

Далее бот спрашивает какой вариант подписки интересует человека

а) Разовый

б) Неделя

в) Месяц