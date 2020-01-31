Нужен верстальщик-программист, который сделает и настроить переходы + дополнительные функции по готовому дизайну страниц (18 страниц + мобильная версия для каждой страницы). В наявности есть Фотошоп-исходники и шрифты, отдельно прописанные для каждой страницы ...
Парсер телефонов из телеграм чатов
Парсер мобильных номеров из чатов в телеграме упакованный в бота
Описание алгоритма.
1) Человек открывает бот в тг
2) Бот спрашивает будем искать все телефоны или определенные телефоны по ключевым словам
I. Если все телефоны:
а) Скрипт спрашивает дату за какой период искать телефоны. пользователь должен написать дату в формате 31.01.2020-31.07.2020
б) скрипт спрашивает базу чатов
в) скрипт спршивает какие телефоны сохранять: мобильные, городские, все
] г) отправляет ссылку на оплату через фрикассу- после оплаты запускается парсинг
д) скрипт смотрит в теле сообщения все возможные вариации телефонов, так же смотрит содержимое кнопок, если есть номер то сохраняет.
II. Если искать номера телефонов по ключевым фразам: --> поиск по Алгоритму работы keys/rules
а) скрипт спрашивает какие ключевые слова искать --> вбивает Keys в поиске слово, находит все сообщения где содержится эта фраза
б) скрипт спрашивает какие проверочные слова должны быть в теле сообщения, если есть проверочное слово то переходит к пункту В
в) скрипт спрашивает базу чатов
г) скрипт спршивает какие телефоны сохранять: мобильные, городские, все
] д) отправляет ссылку на оплату через фрикассу- после оплаты запускается парсинг
е) скрипт смотрит в теле сообщения все возможные вариации написания телефонов, так же смотрит все кнопки, если есть то сохраняет.
Пример:
keys: маски rules: продам
Таким образом скрипт соберет все номера кто продавал маски
Первый парсинг бесплатный-демонстрационный.
Бесплатно 300 номеров для I. или II.
Далее бот спрашивает какой вариант подписки интересует человека
а) Разовый
б) Неделя
в) Месяц
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