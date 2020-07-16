Перенос контента из Авито (примерно 2000 объявлений) на сайт на движке DLE База mysql 1. Название объявления 2. Картинка 3. Описание текстовое Этих полей достаточно ...
Сервис для анонимного просмотра Instagram
Для сайта на Wordpress требуется создать сервис для просмотра Инстаграм анонимно.
Как пример: https://gramotool.ru/ и https://insta-stories.ru/
Интересует стоимость и сроки разработки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для текущего проекта нужно настроить среду: разворот докер образов, настройка репозиториев, интеграция центры, настройка серверов, запуск тестов, автодеплой и выкат на прод, автоматическое обновление сертификатов, настроить мониторинг серверов и тд Существуем описание ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуется разработка инженерного калькулятора на js. Вёрстка готова. Прикрепил ТЗ. В ответ напишите, был ли аналогичный опыт работы? В какую стоимость оцениваете работу?Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
К страничке нет доступа в плане управления Пишите для более подробной информацииЗакрыт5 лет назад
Есть магазин на Ебей и на Амазон. Предлагаются единые товары. Нужно организовать завязку двух магазинов под автоматизацию смены цен, параметров, складских остатков. Сейчас правится вручную. Вторая задача, если возможно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать авторизацию на сайте на php, получить данные сессииВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть написанный интернет-магазин http://kotopes45.ru/HomePage. В него нужно внедрить накопительную систему скидок. Пользователь затарился на 2к, весь следующий месяц у него скидка 5%. Не затарился-скидки нет. Скидку будет видно в корзине. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть крупный интернет магазин. Сейчас в нем существует только десктоп-версия с определенным функционалом. Сверстаны темплейты мобильной версии, необходимо насадить на них функционал, предварительно разобравшись в уже имеющейся архитектуреЗакрыт5 лет назад
- $8
есть маленькая програмка(игра) , написанна на нативном js ( 40 строчек кода js , чуть стилей и еще меньше html) , нужно помочь переписать ее в react js, код рабоий , в нем ничего менять ...Закрыт5 лет назад
Исправить ошибки в существующем проекте. Интегрировать систему звездного рейтинга, настроить базу данных а так же систему для регистрации, так чтобы определенному пользовоателю приходили уведомления о заказе, и была возможность принимать их, более подробно можем поговорить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад