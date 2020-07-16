Веб-меню для ресторанов

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Закрыт4 заявки658 просмотров

Исправить ошибки в существующем проекте. Интегрировать систему звездного рейтинга, настроить базу данных а так же систему для регистрации, так чтобы определенному пользовоателю приходили уведомления о заказе, и была возможность принимать их, более подробно можем поговорить в телеграмме или скайпе, жду вашего ответа.

5 лет назад
stasfilyayev
Стас Филяев 
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