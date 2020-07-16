Парсер выдачи гугл PHP

Добрый день. Нужно написать парсер на PHP который брать содержимое из кэша гугла.

Есть большой список urls, нужно взять html из кэша гугл по адресу https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3A@URL@

Где @URL@ это адрес из списка. После получения Html страницы передавать его в пустую функцию.

Нужно чтобы запросы шли используя прокси из списка. Каждая строка это один прокси вида:

45.89.18.237:14805@eq2v3t:xtJm23zVTa@CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME

Также нужно реализовать возможность работать через RuCaptcha.

По итогу должен получится стабильный и надежный парсер.