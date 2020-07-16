Перенести сайт с Tilda на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок445 просмотров

Необходимо перенести сайт https://www.arendaopalubki-ufa.ru/ с Тильды на WordPress, сохранив все файлы и дизайн.

Пишите в заявках примерную вилку цен от-до.

TildaWordPress
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ivan2017
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