Сайт: https://remontpro.pro/ Сделать доработки по ТЗ во вложении: Испорт/экспорт пару правок по верстке и пр.
Перенести сайт с Tilda на Wordpress
Необходимо перенести сайт https://www.arendaopalubki-ufa.ru/ с Тильды на WordPress, сохранив все файлы и дизайн.
Пишите в заявках примерную вилку цен от-до.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой. Смотреть приложенное ТЗ. Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать. Написано на PHP без фреймворка, самопис.Закрыт5 лет назад
Встроить форму быстрого заказа в оформлении заказа на опенкарт simple checkout .То есть просто будет происходить отправка данных корзины + имя и фамилия и емейл на почту .Закрыт5 лет назад
- $28
Добрый день! Нужно написать PHP скрипт который по вебхуку будет получать данные из ФОРМЫ "Тильда" и отправлять их в битрикс по таким правилам: - если лид (ищем по номеру) ...Завершен5 лет назад
Необходимо для сайта на wordpress последней версии вместо стандартной формы ContactForm7 сделать более сложную форму. В будущем возможна задача по реализации кабинета клиента на сайте с возможностью отслеживания своего заказа + реализация GDPR. Детали ...Закрыт5 лет назад
Нужен спец для доработки сайта study.vspbmebel.ru/index.phpНеобходимо реализовать создание + обработку тестов и распределение ролей. ТЗ прикрепил.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Скрипты добавляют и выгружают записи в mysql. В первом нужно сделать что бы update по колонке price добавлялось передаваемое значение (если оно не пустое) к уже имеющимся значению в базе через разделитель ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт5 лет назад
Тз кандидатуВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $140
На сайте нужно сделать возможность подписки, оплата с помощью paypal и Яндекс.касса Будет три тарифа 1, 3, 6 месяцев, https://skr.sh/s3BPrvoeVYW права различаются доступом к конкретному контенту. в личном кабинете будет показ того тарифа который ...Закрыт5 лет назад
Все данные в прикреплённом ТЗЗавершен5 лет назад