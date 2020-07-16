Сделать большой блок доработок на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок599 просмотров

Тз кандидату

5 лет назад
lili47
Лилия 
42 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад