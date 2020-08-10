Сайт: https://remontpro.pro/ Сделать доработки по ТЗ во вложении: Испорт/экспорт пару правок по верстке и пр.
Простая интеграция Тильда + Битрикс24 (скрипт)
Добрый день!
Нужно написать PHP скрипт который по вебхуку будет получать данные из ФОРМЫ "Тильда" и отправлять их в битрикс по таким правилам:
- если лид (ищем по номеру) уже существует, то НЕ создаем новый, а просто сохраняем информацию в него
- переносим на следующую стадию
- скрипт должен автоматически определять какое поле из тильды вставить в битриксе (это очень просто сделать)
По срокам 1-2 дня.
Оплата 2 тыс руб.
Жду заявок, скрипт простой, написать можно быстро
Если сработаемся, смогу периодически еще поставлять задачки по PHP программированию.
Уже на след задачу тоже нужен программист
Выбранный исполнитель
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