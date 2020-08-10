Простая интеграция Тильда + Битрикс24 (скрипт)

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки1059 просмотров

Добрый день!

Нужно написать PHP скрипт который по вебхуку будет получать данные из ФОРМЫ "Тильда" и отправлять их в битрикс по таким правилам:

- если лид (ищем по номеру) уже существует, то НЕ создаем новый, а просто сохраняем информацию в него

- переносим на следующую стадию

- скрипт должен автоматически определять какое поле из тильды вставить в битриксе (это очень просто сделать)

По срокам 1-2 дня.

Оплата 2 тыс руб.

Жду заявок, скрипт простой, написать можно быстро

Если сработаемся, смогу периодически еще поставлять задачки по PHP программированию.

Уже на след задачу тоже нужен программист

PHPTilda
5 лет назад
Sanya222
27 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LittleJuice
Алексей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$28
2 дня
Все супер, хороший исполнитель! Еще продолжаем работу
Хороший заказчик, быстро отвечает на вопросы. Будем сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

Дастан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
LittleJuice
Алексей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад