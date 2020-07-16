Дописать функционал партнерской программы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки466 просмотров

Требуется допиcать функционал - личный кабинет с партнерской программой.

Смотреть приложенное ТЗ.

Примерно третья часть написана (зеленый - готово), остальное нужно дописать.

Написано на PHP без фреймворка, самопис.

PHP
5 лет назад
oshik
Ирина 
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