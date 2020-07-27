stasfilyayev

Стас Филяев stasfilyayev

 
24 годаАзербайджан/Баку
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Реализуем проекты и ищем умных ребят.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Трафик заявки

    $51

    Требуется привлечение заявок. Источники могут быть любые по предпочтению подрядчика (SEO, контекстная реклама, таргет в соц сетях, рассылка в мессенджерах и пр. альтернативные каналы привлечения).Ниша производство мебели на заказ. Работаем только по Азербайджану. Клиенты все требуются ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • WhatsApp рассылка

    Здравствуйте, ищем человека который занимается WhatsApp рассылками, имея возможность делать это абсолютно безопасно и с номеров которые нам нужны, ниже прикрепляю документ, с чёткими требованиями. Просьба не тратить наше и своё время, ознакомиться с требованиями а ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Адаптив картинок слайдера.

    $5

    На данный момент проблема такова, картинки адаптивны, но на слайдере который находится в шапке сайта, на моб.версии появляются отступы, сверху и снизу, как можно решить проблему? Вот сайт: [url=https://bakupeacock.com/]https://bakupeacock.com/[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптив картинок под моб.устройства в слайдере

    $5

    Есть сайт, готовый на 95%, на нём присутствует галерея, при нажатии на изображение, выводится popup окно,в котором находиться слайдер, задача сделать адаптивными картинки находящиеся в этом слайдере, и ещё слайдер в шапке сайта, работы буквально на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Панель управления новостным сайтом

    $30

    Здравствуйте, есть шаблон новостного сайта, нужно сделать следующею структуру: возможность добавления новостей на сайт без редактирования кода, фото, видео, статей, вообщем панель управления сайтом с доступом по регистрации новых админов, что-то по типу редактора, но ...

    Новости для сайта
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Веб-меню для ресторанов

    Исправить ошибки в существующем проекте. Интегрировать систему звездного рейтинга, настроить базу данных а так же систему для регистрации, так чтобы определенному пользовоателю приходили уведомления о заказе, и была возможность принимать их, более подробно можем поговорить ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
DaniilBylin
Даниил 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
7 баллов
3 года назад
Панель управления новостным сайтом
Хороший заказчик, приятно было вместе работать )
Отличная работа, всегда на связи, будем работать ещё! Спасибо!
Ответный отзыв
magistrfox
Елисей 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Адаптив картинок слайдера.
Прекрасный заказчик! Терпеливый и вежливый, сработались. Возможно, будем работать еще!
Отлично сработались, очень решительный, вдумчивый и быстрый в исполнении, всем советуют, будем ещё работать! Спасибо!
Ответный отзыв
Ulan-bek
Уланбек 
32 годаКиргизия
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
$5
10 баллов
3 года назад
Адаптив картинок под моб.устройства в слайдере
Все быстро, четко! Рекомендую.
Всё отлично!
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