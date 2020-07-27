stasfilyayev

Здравствуйте, ищем человека который занимается WhatsApp рассылками, имея возможность делать это абсолютно безопасно и с номеров которые нам нужны, ниже прикрепляю документ, с чёткими требованиями. Просьба не тратить наше и своё время, ознакомиться с требованиями а ...