stasfilyayev

Требуется привлечение заявок. Источники могут быть любые по предпочтению подрядчика (SEO, контекстная реклама, таргет в соц сетях, рассылка в мессенджерах и пр. альтернативные каналы привлечения).Ниша производство мебели на заказ. Работаем только по Азербайджану. Клиенты все требуются ...
- $51Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Здравствуйте, ищем человека который занимается WhatsApp рассылками, имея возможность делать это абсолютно безопасно и с номеров которые нам нужны, ниже прикрепляю документ, с чёткими требованиями. Просьба не тратить наше и своё время, ознакомиться с требованиями а ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $50
Есть сайт, нужен поверхностный аудит и предложение для дальнейшего продвижения, кто готов взяться, пишите. Бюджет от (указанная сумма) Сайт и продвижение нужно на Баку: https://xerotek.az/Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
На данный момент проблема такова, картинки адаптивны, но на слайдере который находится в шапке сайта, на моб.версии появляются отступы, сверху и снизу, как можно решить проблему? Вот сайт: [url=https://bakupeacock.com/]https://bakupeacock.com/[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Есть сайт, готовый на 95%, на нём присутствует галерея, при нажатии на изображение, выводится popup окно,в котором находиться слайдер, задача сделать адаптивными картинки находящиеся в этом слайдере, и ещё слайдер в шапке сайта, работы буквально на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Здравствуйте, есть шаблон новостного сайта, нужно сделать следующею структуру: возможность добавления новостей на сайт без редактирования кода, фото, видео, статей, вообщем панель управления сайтом с доступом по регистрации новых админов, что-то по типу редактора, но ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Исправить ошибки в существующем проекте. Интегрировать систему звездного рейтинга, настроить базу данных а так же систему для регистрации, так чтобы определенному пользовоателю приходили уведомления о заказе, и была возможность принимать их, более подробно можем поговорить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад