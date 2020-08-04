Всем доброго дня )
Я Front-End разработчик, который просто любит писать код и обожает когда его проектом пользуются тысячи людей со всего мира.
Мои навыки позволяют мне:
- Разрабатывать Сайты
- Создавать реактивные Web приложения
- Верстать адаптивную и кроссбраузерную вёрстку
Если вы увидели свою нужду в выше перечисленных услугах, не стесняйтесь обращаться ко мне
Я работаю в паре с Дмитрием, классным Back-End разработчиком, который бес
труда сможет на Node JS поднять не хилый сервер для любого интернет
магазина или сервиса. Он подключит админ панель для вашего сайта. И
создаст базу данных для любого проекта.
Я не хочу портить свою репутацию, поэтому всегда доведу дело до конца, выполню всю работу качественно и в срок.
После отправки сделанной работы, до истечения 3-х дней бесплатно исправлю ошибки выявленные при эксплуатации проекта, ошибки случаются ооочень редко.
Вы будете довольны моей работой.
Портфолио
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