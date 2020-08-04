Программист -- это профессиональный конвертёр галлюцинаций заказчика в жёсткую формальную систему.

﻿ Всем доброго дня )

Я Front-End разработчик, который просто любит писать код и обожает когда его проектом пользуются тысячи людей со всего мира.

Мои навыки позволяют мне:

- Разрабатывать Сайты

- Создавать реактивные Web приложения

- Верстать адаптивную и кроссбраузерную вёрстку

Если вы увидели свою нужду в выше перечисленных услугах, не стесняйтесь обращаться ко мне

Я работаю в паре с Дмитрием, классным Back-End разработчиком, который бес

труда сможет на Node JS поднять не хилый сервер для любого интернет

магазина или сервиса. Он подключит админ панель для вашего сайта. И

создаст базу данных для любого проекта.

Я не хочу портить свою репутацию, поэтому всегда доведу дело до конца, выполню всю работу качественно и в срок.

После отправки сделанной работы, до истечения 3-х дней бесплатно исправлю ошибки выявленные при эксплуатации проекта, ошибки случаются ооочень редко.

Вы будете довольны моей работой.