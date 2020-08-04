DaniilBylin

Даниил DaniilBylin

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Программист -- это профессиональный конвертёр галлюцинаций заказчика в жёсткую формальную систему.

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Всем доброго дня )

Я Front-End разработчик, который просто любит писать код и обожает когда его проектом пользуются тысячи людей со всего мира.

Мои навыки позволяют мне:

- Разрабатывать Сайты

- Создавать реактивные Web приложения

- Верстать адаптивную и кроссбраузерную вёрстку

Если вы увидели свою нужду в выше перечисленных услугах, не стесняйтесь обращаться ко мне

Я работаю в паре с Дмитрием, классным Back-End разработчиком, который бес

труда сможет на Node JS поднять не хилый сервер для любого интернет

магазина или сервиса. Он подключит админ панель для вашего сайта. И

создаст базу данных для любого проекта.

       Я не хочу портить свою репутацию, поэтому всегда доведу дело до конца, выполню всю работу качественно и в срок.

После отправки сделанной работы, до истечения 3-х дней бесплатно исправлю ошибки выявленные при эксплуатации проекта, ошибки случаются ооочень редко.

Вы будете довольны моей работой.

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Отзывы заказчиков

Locosa7
Михаил 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Доработка модального окна
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Egor_pro
Егор 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$13
10 баллов
4 года назад
Программирование шапки сайта.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15967046360046
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сделать функционал интернет магазина
Работаем второй раз, все как обычно, без нареканий, качественно и в срок, рекомендую!
Приятно было работать с эти заказчиком, оплатил во время !
Ответный отзыв
guest_15967046360046
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Админку Django
Django
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую!
Заказчик хорошо объяснил свою проблему, после её решения вовремя оплатил работу !
Ответный отзыв
stasfilyayev
Стас Филяев 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Панель управления новостным сайтом
Отличная работа, всегда на связи, будем работать ещё! Спасибо!
Хороший заказчик, приятно было вместе работать )
Ответный отзыв