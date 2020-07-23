Сайт: https://remontpro.pro/ Сделать доработки по ТЗ во вложении: Испорт/экспорт пару правок по верстке и пр.
Перенос контента из Авито на сайт на движке DLE
Перенос контента из Авито (примерно 2000 объявлений)
на сайт на движке DLE
База mysql
1. Название объявления
2. Картинка
3. Описание текстовое
Этих полей достаточно
Если есть вопросы, задавайте
разместить на своем хостинге на своем тестовом сайте на dle
После оплаты, передать эту базу мне
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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