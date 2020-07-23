Перенос контента из Авито на сайт на движке DLE

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Завершен10 заявок921 просмотр

Перенос контента из Авито (примерно 2000 объявлений)

на сайт на движке DLE

База mysql

1. Название объявления

2. Картинка

3. Описание текстовое

Этих полей достаточно

Если есть вопросы, задавайте

разместить на своем хостинге на своем тестовом сайте на dle

После оплаты, передать эту базу мне

DLEMySQL
5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$30
1 день
работа выполнена качественно и в срок. Все замечания учтены. Было очень приятно работать. Рекомендую
Понятное ТЗ, регулярно на связи - рекомендую!

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