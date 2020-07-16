Добавить скидочную систему в интернет-магазин

Есть написанный интернет-магазин http://kotopes45.ru/HomePage. В него нужно внедрить накопительную систему скидок.

Пользователь затарился на 2к, весь следующий месяц у него скидка 5%. Не

затарился-скидки нет. Скидку будет видно в корзине. Там же нужно

показать сколько времени она будет действовать и сколько до нее

осталось(это инфу нужно продублировать в профиле). Нужно управление этим в админке. Сайт на yii2.