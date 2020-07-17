Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: появляются периодически дубли строк, бывают по разному, от 2 до 6 строк одинаковых. Примерно какие файлы отвечают за это расписали ниже. Скрины дублей строк приложили. ...
Доделать телеграм-бота для управления подарочными сертификатами
Нужны функции:
1) Активации сертификата
2) Проверки
3) Погашения
4) Информация об отправке сертификата
+ есть еще несколько небольших задач, в основном по исправлению скриптов на сайте.
на данный момент функционал формы заказа сертификата, включая телеграм, частично реализован, но до конца не доделан.
CMS сайта Modx
бюджет обсуждается
Заявки фрилансеров
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