Доделать телеграм-бота для управления подарочными сертификатами

Нужны функции:

1) Активации сертификата

2) Проверки

3) Погашения

4) Информация об отправке сертификата

+ есть еще несколько небольших задач, в основном по исправлению скриптов на сайте.

на данный момент функционал формы заказа сертификата, включая телеграм, частично реализован, но до конца не доделан.

CMS сайта Modx

бюджет обсуждается