Доделать телеграм-бота для управления подарочными сертификатами

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки551 просмотр

Нужны функции:

1) Активации сертификата

2) Проверки

3) Погашения

4) Информация об отправке сертификата

+ есть еще несколько небольших задач, в основном по исправлению скриптов на сайте. 

на данный момент функционал формы заказа сертификата, включая телеграм, частично реализован, но до конца не доделан. 

CMS сайта Modx

 

бюджет обсуждается

MODX
5 лет назад
Reddox
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