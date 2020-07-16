Необходимо получить описание ошибки из запроса, запрос выполняется аяксом, скрипт не зашифрован Сайт скину в лс
WSDL интеграция с сервисом "СкладОблако" для 1С Битрикс
Нужно или разработать метод, или объяснить решение каким образом рассчитывать заголовок Content-Length для тела HTTP запроса в котором передается WSDL XML.
strlen - не правильно считает, всегда ниже верного значения которое можно отследить через Fiddler + PostMan (через PostMan запросы уходят на ура, он сам рассчитывает это значение).
http://cdekff.ddns.net:40100/OUTBOUND.asmx?op=Client_CreateUpdate
$body = 'Onwer54797a7d4ea97a88d3a319975ff70fa2bb7511ПавелФоличев[email protected]+79257448745RUТамбов, ул. Мичуринская, 185А, корп. 2 #STMB6RUКрасноярскТамбов, ул. Мичуринская, 185А, корп. 2 #STMB612';
$content_length = strlen($body);
$response = $client->request('POST', $host, [
'headers' => [
],
'timeout' => 180,
'body' => $body,
'verify' => false
]);
$XMLData = $response->getBody();
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