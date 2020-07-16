WSDL интеграция с сервисом "СкладОблако" для 1С Битрикс

Нужно или разработать метод, или объяснить решение каким образом рассчитывать заголовок Content-Length для тела HTTP запроса в котором передается WSDL XML.

strlen - не правильно считает, всегда ниже верного значения которое можно отследить через Fiddler + PostMan (через PostMan запросы уходят на ура, он сам рассчитывает это значение).

http://cdekff.ddns.net:40100/OUTBOUND.asmx?op=Client_CreateUpdate

$body = 'Onwer54797a7d4ea97a88d3a319975ff70fa2bb7511ПавелФоличев[email protected]+79257448745RUТамбов, ул. Мичуринская, 185А, корп. 2 #STMB6RUКрасноярскТамбов, ул. Мичуринская, 185А, корп. 2 #STMB612';

$content_length = strlen($body);

$response = $client->request('POST', $host, [

'headers' => [

],

'timeout' => 180,

'body' => $body,

'verify' => false

]);

$XMLData = $response->getBody();