Дублирование строк

Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: появляются периодически дубли строк, бывают по разному, от 2 до 6 строк одинаковых. Примерно какие файлы отвечают за это расписали ниже. Скрины дублей строк приложили.

Информация по данной правке:

Практически в одно время была оптимизация запросов в бд и стресс-тест сервера (били по кронам, но кроны возвращали назад до удара и дублирование всёравно осталось, поэтому версия с кронами отпадает), после чего появились дубли описанные в данной правке и показанные на скринах.

Другой программист подсказал, но вследствии своей занятости данной правкой не занялся, опыт 10 лет в php (незнаем насколько это будет полезная информация): Оно все из логов же берет, таблицы, а туда дубли пишет.

По файлам: logs.php за логи боев отвечает, __battle.php за боевку, __zv.php за создание заявки и отправки в бой игрока.

Также протестили: задвоения идут только в логах боях в которых участвуют боты, за ботов отвечает файл: bot.logic.php

Также нужно будет написать где делали изменения для переноса на другой домен.