1. Задача) Нужно кастомизировать модуль от аспро (график работ), сейчас он работает от разработчика не совсем так как нужно. Нужно все просто и понятно! и загружать график сотрудника через Excel и сохранил. График ...
Дублирование строк
Здравствуйте, сайт-игра, сделана на php 7. Конкретней по правке: появляются периодически дубли строк, бывают по разному, от 2 до 6 строк одинаковых. Примерно какие файлы отвечают за это расписали ниже. Скрины дублей строк приложили.
Информация по данной правке:
Практически в одно время была оптимизация запросов в бд и стресс-тест сервера (били по кронам, но кроны возвращали назад до удара и дублирование всёравно осталось, поэтому версия с кронами отпадает), после чего появились дубли описанные в данной правке и показанные на скринах.
Другой программист подсказал, но вследствии своей занятости данной правкой не занялся, опыт 10 лет в php (незнаем насколько это будет полезная информация): Оно все из логов же берет, таблицы, а туда дубли пишет.
По файлам: logs.php за логи боев отвечает, __battle.php за боевку, __zv.php за создание заявки и отправки в бой игрока.
Также протестили: задвоения идут только в логах боях в которых участвуют боты, за ботов отвечает файл: bot.logic.php
Также нужно будет написать где делали изменения для переноса на другой домен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $26Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно или разработать метод, или объяснить решение каким образом рассчитывать заголовок Content-Length для тела HTTP запроса в котором передается WSDL XML. strlen - не правильно считает, всегда ниже верного значения которое можно отследить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо получить описание ошибки из запроса, запрос выполняется аяксом, скрипт не зашифрован Сайт скину в лсВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для сайта на Wordpress требуется создать сервис для просмотра Инстаграм анонимно. Как пример: https://gramotool.ru/ и https://insta-stories.ru/ Интересует стоимость и сроки разработкиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для текущего проекта нужно настроить среду: разворот докер образов, настройка репозиториев, интеграция центры, настройка серверов, запуск тестов, автодеплой и выкат на прод, автоматическое обновление сертификатов, настроить мониторинг серверов и тд Существуем описание ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Требуется разработка инженерного калькулятора на js. Вёрстка готова. Прикрепил ТЗ. В ответ напишите, был ли аналогичный опыт работы? В какую стоимость оцениваете работу?Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
К страничке нет доступа в плане управления Пишите для более подробной информацииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть магазин на Ебей и на Амазон. Предлагаются единые товары. Нужно организовать завязку двух магазинов под автоматизацию смены цен, параметров, складских остатков. Сейчас правится вручную. Вторая задача, если возможно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать авторизацию на сайте на php, получить данные сессииВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть написанный интернет-магазин http://kotopes45.ru/HomePage. В него нужно внедрить накопительную систему скидок. Пользователь затарился на 2к, весь следующий месяц у него скидка 5%. Не затарился-скидки нет. Скидку будет видно в корзине. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад